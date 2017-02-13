Scoreboard Sunday, February 12th

Scores for Sunday, February 12, 2017

by Zach Borg

Share This:

SIOUX FALLS, S.D. —  SCOREBOARD FOR SUNDAY, FEBRUARY 12TH, 2017

NBA
Timberwolves 117, Chicago 89

NHL
Wild 6, Detroit 3

USHL
Sioux City 3, Stampede 2 (*Final in Shootout)

Mens’ College Basketball
Concordia 109, Dakota Wesleyan 106 (*Final in OT)

Womens’ College Basketball
Dakota Wesleyan 75, Concordia 53

College Softball
Drake 6, SDSU 4

Dakota State 9, Dakota Wesleyan 3

SMSU 8, Dakota Wesleyan 0

SMSU 8, Jamestown 6

Crookston 4, Dakota Wesleyan 3

Valley City State 4, Presentation 1

College Baseball
Pittsburg State 14, Sioux Falls 8

Womens’ College Tennis
MSU-Mankato 9, Sioux Falls 0

Augustana 5, Carleton 4

 

You Might Also Like