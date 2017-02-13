Scoreboard Sunday, February 12th
Scores for Sunday, February 12, 2017
SIOUX FALLS, S.D. — SCOREBOARD FOR SUNDAY, FEBRUARY 12TH, 2017
NBA
Timberwolves 117, Chicago 89
NHL
Wild 6, Detroit 3
USHL
Sioux City 3, Stampede 2 (*Final in Shootout)
Mens’ College Basketball
Concordia 109, Dakota Wesleyan 106 (*Final in OT)
Womens’ College Basketball
Dakota Wesleyan 75, Concordia 53
College Softball
Drake 6, SDSU 4
Dakota State 9, Dakota Wesleyan 3
SMSU 8, Dakota Wesleyan 0
SMSU 8, Jamestown 6
Crookston 4, Dakota Wesleyan 3
Valley City State 4, Presentation 1
College Baseball
Pittsburg State 14, Sioux Falls 8
Womens’ College Tennis
MSU-Mankato 9, Sioux Falls 0
Augustana 5, Carleton 4