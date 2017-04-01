Scoreboard Friday, March 31st

Scores For Friday, March 31, 2017
Zach Borg
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SIOUX FALLS, S.D.  —   SCOREBOARD FOR FRIDAY, MARCH 31ST, 2017

USHL
Sioux City 4, Stampede 2

College Baseball
SDSU 1, Fort Wayne 0 (*Final in 11 Innings)

Concordia 7, Mount Marty 4

Concordia 11, Mount Marty 5

Briar Cliff 8, Dordt 5

Briar Cliff 4, Dordt 3

Hastings 2, Northwestern 0

Hastings 13, Northwestern 7

College Softball
Dordt 6, Dakota Wesleyan 1

Dordt 7, Dakota Wesleyan 2

Bellevue 4, Northwestern 0

Bellevue 8, Northwestern 0

Women’s College Tennis
Omaha 6, SDSU 1

H.S. Boy’s Tennis
O’Gorman 5, Washburn 4

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