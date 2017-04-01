Scoreboard Friday, March 31st
Scores For Friday, March 31, 2017
SIOUX FALLS, S.D. — SCOREBOARD FOR FRIDAY, MARCH 31ST, 2017
USHL
Sioux City 4, Stampede 2
College Baseball
SDSU 1, Fort Wayne 0 (*Final in 11 Innings)
Concordia 7, Mount Marty 4
Concordia 11, Mount Marty 5
Briar Cliff 8, Dordt 5
Briar Cliff 4, Dordt 3
Hastings 2, Northwestern 0
Hastings 13, Northwestern 7
College Softball
Dordt 6, Dakota Wesleyan 1
Dordt 7, Dakota Wesleyan 2
Bellevue 4, Northwestern 0
Bellevue 8, Northwestern 0
Women’s College Tennis
Omaha 6, SDSU 1
H.S. Boy’s Tennis
O’Gorman 5, Washburn 4