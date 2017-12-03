SCOREBOARD- SCORES FROM SATURDAY DEC 2nd 2017

SCOREBOARD- SCORES FROM SATURDAY DEC 2nd 2017
Nicole Griffith
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SCOREBOARD- SCORES FROM SATURDAY DEC 2nd 2017

Football

FCS 2nd Round

South Dakota State 37, UNI 22

Sam Houston St 54, South Dakota 42

NAIA FCS Semifinal
University of Saint Francis 43, Morningside College 36

Volleyball – NAIA National Championship
Dordt College 3, Viterbo University 1 (Semifinal)
Lindsey Wilson 3, Dordt College 1 (National Championship)

Men’s Basketball

Duke 96, South Dakota 80

Missouri St 73, South Dakota St 53

University of Sioux Falls 90, Upper Iowa 78

SMSU 79, Winona St 76

Minnesota St 90, Augustana 79

Northern St 75, U-Mary 66

Wayne St 76-Concordia St. Paul 57

Dakota Wesleyan University 89, Doane University 76

Morningside College 92, Midland University 85
Mount Marty College 92, Oak Hills Christian College 59
Concordia University 85, Dordt College 80
Briar Cliff University 92, Northwestern College 81

Women’s Basketball

University of Sioux Falls 83, Upper Iowa 41

Northern St 72, U-Mary 61
Hastings College 72, Haskell Indian Nations University 41
Mount Marty College 69, College of Saint Mary 59
Morningside College 86, Midland University 77
Concordia University 101, Dordt College 55
Dakota Wesleyan University 82, Doane University 51

Northwestern College 78, Briar Cliff University 57

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