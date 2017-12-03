SCOREBOARD- SCORES FROM SATURDAY DEC 2nd 2017
SCOREBOARD- SCORES FROM SATURDAY DEC 2nd 2017
SCOREBOARD- SCORES FROM SATURDAY DEC 2nd 2017
Football
FCS 2nd Round
South Dakota State 37, UNI 22
Sam Houston St 54, South Dakota 42
NAIA FCS Semifinal
University of Saint Francis 43, Morningside College 36
Volleyball – NAIA National Championship
Dordt College 3, Viterbo University 1 (Semifinal)
Lindsey Wilson 3, Dordt College 1 (National Championship)
Men’s Basketball
Duke 96, South Dakota 80
Missouri St 73, South Dakota St 53
University of Sioux Falls 90, Upper Iowa 78
SMSU 79, Winona St 76
Minnesota St 90, Augustana 79
Northern St 75, U-Mary 66
Wayne St 76-Concordia St. Paul 57
Dakota Wesleyan University 89, Doane University 76
Morningside College 92, Midland University 85
Mount Marty College 92, Oak Hills Christian College 59
Concordia University 85, Dordt College 80
Briar Cliff University 92, Northwestern College 81
Women’s Basketball
University of Sioux Falls 83, Upper Iowa 41
Northern St 72, U-Mary 61
Hastings College 72, Haskell Indian Nations University 41
Mount Marty College 69, College of Saint Mary 59
Morningside College 86, Midland University 77
Concordia University 101, Dordt College 55
Dakota Wesleyan University 82, Doane University 51
Northwestern College 78, Briar Cliff University 57