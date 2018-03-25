Scoreboard Sunday, March 25th
Scoreboard Sunday, March 25th
Women’s College Basketball
TCU 79, South Dakota 71
GPAC Scoreboard for March 25
Baseball
Mount Marty College 6, Doane University 4
Mount Marty College 6, Doane University 5 (8 innings)
Midland University 3, Dakota Wesleyan University 0
Midland University 5, Dakota Wesleyan University 0
Augustana University 3, Briar Cliff University 2 (6)
Softball
College of Saint Mary at Mount Marty College, PPD
College of Saint Mary at Mount Marty College, PPD
Midland University at York College, PPD
Midland University at York College, PPD
NHL
Boston Bruins 2, Minnesota Wild 1 Final/OT