Scoreboard Sunday, March 25th

Nicole Griffith
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Scoreboard Sunday, March 25th

Women’s College Basketball

TCU 79, South Dakota 71

GPAC Scoreboard for March 25

Baseball
Mount Marty College 6, Doane University 4
Mount Marty College 6, Doane University 5 (8 innings)
Midland University 3, Dakota Wesleyan University 0
Midland University 5, Dakota Wesleyan University 0
Augustana University 3, Briar Cliff University 2 (6)

Softball
College of Saint Mary at Mount Marty College, PPD
College of Saint Mary at Mount Marty College, PPD
Midland University at York College, PPD
Midland University at York College, PPD

NHL

Boston Bruins 2, Minnesota Wild 1 Final/OT

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