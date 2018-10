Scoreboard Tuesday, October 2nd

Scoreboard Tuesday, October 2nd

Scoreboard Tuesday, October 2nd

Boys State Golf Tournaments

Class “AA” @ Brookings C.C.

+30 Lincoln

+34 RC Stevens

+49 Roosevelt

+54 Spearfish

+59 Yankton

Indidividual

145-Ryan Neff (Lincoln)

149-Adam Salter (RC Stevens)

149-Kevin Kolb (Spearfish)

150-Jack Lundin (Roosevelt)

150-Ben Daane (RC Stevens)

Class “A” @ Rocky Run GC-Dell Rapids

+114 Tea Area

+127 Sisseton

+128 Madison

+131 Dakota Valley

+133 Sioux Valley

Individual

+9 Brock Murphy (Tea Area)

+11 Nate Nielsen (Sisseton)

+13 Lucas Schaefbauer (Roncalli)

+18 Braden Eimers (Madison)

Men’s Golf

The Jackrabbit @ The Prairie Club

845 Kansas (-19)

856 Central Flordia

874 Idaho, UMKC

886 SDSU (7th)

205-Harry Hiller-Kansas (-11)

219-Jacob Otta (SDSU) 16th

Zach Johnson Invite

879-Bradley

886-NDSU

888-Creighton

899-USD (7th)

222-Jacon Michel (18th)

224-Matt Tolan (23rd)

Women’s Golf

Creighton Classic

602-Northern Iowa

613-USD

616-Drake

147-Katie Bartlett (1st)

151-Laerke Jensen (6th)

Boys Soccer

Class “AA” 1st Round Playoffs

Roosevelt vs. Mitchell

Aberdeen vs. Brookings

RC Central 2, Lincoln 0

O’Gorman vs. Yankton

Washington 2, Pierre 0

RC Stevens 4, Watertown 1

Spearfish vs. Sturgis

Brandon Valley vs. Huron

Class “A” 1st Round Playoffs

Vermillion vs. Belle Fourche

SF Christian vs. Groton Area

Girls Soccer

Class “AA” 1st Round Playoffs

Pierre 2, Mitchell 0

Roosevelt 1, Aberdeen 0

O’Gorman 3, Washington 1

Brandon Valley vs. Brookings

RC Stevens vs. Harrisburg

Lincoln 2, Sturgis 0

Yankton vs. Spearfish

RC Central 7, Watertown 0

Class “A” 1st Round Playoffs

Vermillion vs. Garretson

SF Christian vs. Belle Fourche