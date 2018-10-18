Daum & Miller Look To End SDSU Careers On High Note

SDSU Basketball Media Day
Zach Borg,
Share This:

BROOKINGS, S.D.  —  TO SAY THAT EXPECTATIONS IN BROOKINGS ARE HIGH WOULD ME AN UNDERSTATEMENT.

AFTER ALL, BOTH MIKE DAUM AND MACY MILLER ARE SENIORS AND BOTH WOULD LIKE TO FINISH UP SPECTACULAR CAREERS BY TAKING THEIR TEAMS ON A RUN THAT WOULD INCLUDE WINNING GAMES IN THE N-C-A-A TOURNAMENT.  MILLER EXPERIENCED THAT AT STANFORD AND ALMOST GOT THAT SECOND WIN, BUT DAUM HAS YET TO TASTE VICTORY AT THE BIG DANCE.

IT’S BEEN A REAL TREAT FOR JACKRABBIT FANS TO WATCH THESE TWO STARS AT THE SAME TIME… QUITE POSSIBLY THE TWO BEST TO EVER SUIT UP AND PLAY COLLEGE BASKETBALL FOR SOUTH DAKOTA STATE.

Categories: College Sports, Colleges – South Dakota State, Sports, Sports Top Story
Tags: ,

Related Post

Home At Last Jacks Drop Fort Wayne
Remarkable Journey From Brookings To Big Leagues F...
Augie Women Run Away From Mankato
Loaded SDSU Roster Not Complacent This Spring

You Might Also Like