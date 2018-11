Scoreboard Thursday, November 8th

Scoreboard Thursday, November 8th

Scoreboard Thursday, November 8th

H.S. Football Championships

South Dakota

Class 9-A

Canistota/Freeman 46, Howard 14

*Trey Ortman 8-9-165-2 TD’s

Class 9-AA

Bon Homme 35, Kimball/WL 20

*Joey Slama 369 Run/Pass-5 TD’s

Class 11-A

Tea Area vs. Dell Rapids

Men’s Basketball

SDSU vs. Alabama State

H.S. Volleyball

Class “AA” Sweet 16

O’Gorman vs. Lincoln

Washington vs. Spearfish

Roosevelt vs. RC Central

Pierre vs. Mitchell

Huron vs. Brandon Valley

Watertown vs. Harrisburg

Aberdeen vs. Brookings

RC Stevens vs. Sturgis