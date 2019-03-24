Scoreboard Sunday, March 24th
Scores for Sunday, March 24, 2019
SIOUX FALLS, S.D. — SCOREBOARD FOR SUNDAY, MARCH 24TH, 2019
USHL
Omaha 4, Stampede 2
College Baseball
SDSU 9, Oral Roberts 8
Augustana 11, Mary 1
Mary 8, Augustana 1
St. Cloud State 12, Sioux Falls 1
Mount Marty 9, Doane 6
Concordia 4, Dakota Wesleyan 1
Doane 14, Mount Marty 4
Concordia 17, Dakota Wesleyan 5
Valley City State 14, Dakota State 10
Valley City State 10, Dakota State 1
College Softball
Western Illinois 6, USD 3
Valley City State 5, Dakota State 1
Valley City State 6, Dakota State 0
Women’s College Tennis
Augustana 4, Emporia State 2