Scoreboard Sunday, March 24th

Scores for Sunday, March 24, 2019
Zach Borg,
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SIOUX FALLS, S.D.  —  SCOREBOARD FOR SUNDAY, MARCH 24TH, 2019
USHL
Omaha 4, Stampede 2

College Baseball
SDSU 9, Oral Roberts 8

Augustana 11, Mary 1

Mary 8, Augustana 1

St. Cloud State 12, Sioux Falls 1

Mount Marty 9, Doane 6

Concordia 4, Dakota Wesleyan 1

Doane 14, Mount Marty 4

Concordia 17, Dakota Wesleyan 5

Valley City State 14, Dakota State 10

Valley City State 10, Dakota State 1

College Softball
Western Illinois 6, USD 3

Valley City State 5, Dakota State 1

Valley City State 6, Dakota State 0

Women’s College Tennis
Augustana 4, Emporia State 2

Categories: KDLT Scoreboard

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