Scoreboard Saturday, April 6th

Scores for Saturday, April 6, 2019
Zach Borg,
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SIOUX FALLS, S.D.  —  SCOREBOARD FOR SATURDAY, APRIL 6TH, 2019
MLB
Twins 6, Philadelphia 2

NHL
Dallas 3, Wild 0

USHL
Youngstown 3, Stampede 0

IFL
Storm 64, Bismarck 31

College Baseball
Omaha 9, SDSU 4

Omaha 11, SDSU 7

Augustana 12, Minot State 2

Augustana 13, Minot State 7

Wayne State 6, SMSU 2

Wayne State 10, SMSU 2

Dakota Wesleyan 10, Northwestern 7

Northwestern 4, Dakota Wesleyan 2

Mount Marty 5, Midland 1

Midland 6, Mount Marty 5

Jamestown 8, Dordt 1

Jamestown 9, Dordt 3

Mayville State 7, Dakota STate 2

Mayville State 6, Dakota State 0

College Softball
USD 5, Omaha 4

USD 4, Omaha 0

Augustana 6, MSU-Mankato 2

Augustana 12, MSU-Mankato 2

Upper Iowa 13, SMSU 9

Crookston 4, Northern State 3

Northern State 3, Crookston 0

Dakota State 4, Mayville State 1

Mayville State 7, Dakota State 2

Doane 3, Dordt 1

Dordt 7, Doane 3

Concordia 8, Dakota Wesleyan 0

Concordia 10, Dakota Wesleyan 2

Northwestern 6, Hastings 0

Northwestern 8, Hastings 2

Mount Marty 7, Saint Mary 4

Mount Marty 11, Saint Mary 4

Men’s College Tennis
Augustana 7, Concordia 0

Midland 9, Mount Marty 0

Doane 9, Mount Marty 0

Women’s College Tennis
Saint Mary 8, Northwestern 1

Midland 8, Mount Marty 1

Doane 8, Mount Marty 1

Concordia 9, Northwestern 0

Women’s College Golf
NSIC Preview 
Team Standings
1.  Washburn (573)

2.  Winona State (577)

4.  Sioux Falls (594)

T12.  Augustana (622)

Categories: KDLT Scoreboard

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