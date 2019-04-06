Scoreboard Saturday, April 6th
Scores for Saturday, April 6, 2019
SIOUX FALLS, S.D. — SCOREBOARD FOR SATURDAY, APRIL 6TH, 2019
MLB
Twins 6, Philadelphia 2
NHL
Dallas 3, Wild 0
USHL
Youngstown 3, Stampede 0
IFL
Storm 64, Bismarck 31
College Baseball
Omaha 9, SDSU 4
Omaha 11, SDSU 7
Augustana 12, Minot State 2
Augustana 13, Minot State 7
Wayne State 6, SMSU 2
Wayne State 10, SMSU 2
Dakota Wesleyan 10, Northwestern 7
Northwestern 4, Dakota Wesleyan 2
Mount Marty 5, Midland 1
Midland 6, Mount Marty 5
Jamestown 8, Dordt 1
Jamestown 9, Dordt 3
Mayville State 7, Dakota STate 2
Mayville State 6, Dakota State 0
College Softball
USD 5, Omaha 4
USD 4, Omaha 0
Augustana 6, MSU-Mankato 2
Augustana 12, MSU-Mankato 2
Upper Iowa 13, SMSU 9
Crookston 4, Northern State 3
Northern State 3, Crookston 0
Dakota State 4, Mayville State 1
Mayville State 7, Dakota State 2
Doane 3, Dordt 1
Dordt 7, Doane 3
Concordia 8, Dakota Wesleyan 0
Concordia 10, Dakota Wesleyan 2
Northwestern 6, Hastings 0
Northwestern 8, Hastings 2
Mount Marty 7, Saint Mary 4
Mount Marty 11, Saint Mary 4
Men’s College Tennis
Augustana 7, Concordia 0
Midland 9, Mount Marty 0
Doane 9, Mount Marty 0
Women’s College Tennis
Saint Mary 8, Northwestern 1
Midland 8, Mount Marty 1
Doane 8, Mount Marty 1
Concordia 9, Northwestern 0
Women’s College Golf
NSIC Preview
Team Standings
1. Washburn (573)
2. Winona State (577)
4. Sioux Falls (594)
T12. Augustana (622)