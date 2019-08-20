Scoreboard Tuesday, August 20th

Scoreboard Tuesday, August 20th
KDLT Sports,

Scoreboard Tuesday, August 20th

American Association

Cleburne 12, Canaries 10 *Ely HR, 4 hits, 5 RBI’s

American League

Twins 14, White Sox 4 *Kepler 34th HR, Cruz 33rd HR, 3 game lead

Softball

Lincoln 7, Brandon Valley 1
Lincoln 13, Brandon Valley 4

Girls Soccer

Brandon Valley 1, O’Gorman 0
Yankton 3, Harrisburg 0

Boys Soccer

Brandon Valley 0, O’Gorman 0

Women’s Soccer

Northwestern 1, Viterbo 1

Women’s Volleyball

Presentation 3, Mount Marty 1

Boys Golf
Warrior-Lynx Invite

601-Lincoln
603-Roosevelt
614-Yankton
615-O’Gorman

144-Jack Lundin (RHS)
144-Jack Hilgenberg (LHS)
145-Ben Daane (RC Stevens)
146-Zach Curd (OG)

Categories: KDLT Scoreboard, Sports, Sports Top Story
Tags:

You Might Also Like