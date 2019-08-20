Scoreboard Tuesday, August 20th
Scoreboard Tuesday, August 20th
Scoreboard Tuesday, August 20th
American Association
Cleburne 12, Canaries 10 *Ely HR, 4 hits, 5 RBI’s
American League
Twins 14, White Sox 4 *Kepler 34th HR, Cruz 33rd HR, 3 game lead
Softball
Lincoln 7, Brandon Valley 1
Lincoln 13, Brandon Valley 4
Girls Soccer
Brandon Valley 1, O’Gorman 0
Yankton 3, Harrisburg 0
Boys Soccer
Brandon Valley 0, O’Gorman 0
Women’s Soccer
Northwestern 1, Viterbo 1
Women’s Volleyball
Presentation 3, Mount Marty 1
Boys Golf
Warrior-Lynx Invite
601-Lincoln
603-Roosevelt
614-Yankton
615-O’Gorman
144-Jack Lundin (RHS)
144-Jack Hilgenberg (LHS)
145-Ben Daane (RC Stevens)
146-Zach Curd (OG)