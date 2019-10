Scoreboard Monday, October 14th

Scoreboard Monday, October 14th

Share this...



Linkedin

Pinterest



Scoreboard Monday, October 14th

South Dakota Soccer Playoffs

Boys “AA” Quarterfinals

Washington vs. Lincoln

Aberdeen vs. Yankton

Roosevelt vs. Watertown

Brandon Valley vs. RC Stevens

Boys “AA” Semifinals

SF Christian vs. Vermillion

Tea Area 3, St. Thomas More 1

Girls “AA” Quarterfinals

Yankton vs. O’Gorman

RC Stevens vs. RC Central

Averdeen vs. Roosevelt

Brandon Valley vs. Lincoln

Girls “A” Semifinals

SF Christian vs. West Central

Tea Area 2, St. Thomas More 1

H.S. Cross Country

Boys (ESD)

26-Aberdeen

54-Brandon Valley

70-Harrisburg

100-Yankton

*Aaron Ryan (A) 16:16.9

*Britton Elkin (BV) 16:23.4

Girls (ESD)

46-Brandon Valley

70-Harrisburg

72-Brookings

75-Aberdeen

*Ellie Abraham (BR) 18:36.8

*Mia Wentzy (BV) 18:53.8

NHL

Wild 2, Ottawa 0 *Stalock 26 saves

H.S. Football

South Dakota

Roosevelt @ RC Central

Webster @ Flandreau

Winner 56, Miller-Highmore/Harrold 0

Sunshine Bible 36, Hitchcock-Tulare 14