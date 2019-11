Scoreboard Thursday, November 14th

H.S. Football Playoffs

SD Championships

9-A

Canistota/Freeman 46, Britton-Hecla 34 *Trey Ortman 269 yards-3 TD’s

9-AA

Viborg-Hurley 18, Bon Homme 16 (Half)

9-B

Colman-Egan vs. Herreid-Selby (4:30)

11-A

Canton vs. Lennox (7:15)

H.S. Volleyball

Iowa Class 1-A Semi’s

Western Christian vs. Osage

SD Sodak 16

Class “AA”

Watertown vs. Yankton

Roosevelt vs. Brookings

Washington vs. Pierre

Aberdeen vs. Harrisburg

Huron vs. Sturgis

Lincoln vs. RC Central

O’Gorman vs. Mitchell

RC Stevens vs. Brandon Valley

G-League

Skyforce @ Santa Barbara

NHL

Wild vs. Arizona